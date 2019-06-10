二仁溪電子廢棄物清除擺爛 六河局將與南市府打官司

2019-06-10 18:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南二仁溪南萣橋上游450公尺處遭棄置有害電子廢棄物污染，清理費用估計高達3.55億元，南市環保局依廢棄物清理法，裁定由管理機關水利署第六河川局負責清理，並限期於今年10月31日前完成廢棄物清理。但第六河川局不服該裁定，認為該問題是歷史共業，且經費龐大，又涉及技術問題，非該局能獨立完成，於上個月底提出訴願。

六河局表示，他們已經先辦理發包，並非不願處理，目前水質監測結果穩定，並不具急迫性，該局是治水單位，希望南市環保局也能協助後端處理，因此向南市府訴願會提出行政救濟，如果訴願不成，也會尋求行政訴訟爭取應有的權益。

二仁溪南萣橋上游450公尺處污染案，台南環團於2年前發現該案，並向立委提出陳情，經環保局調查污染面積約1800平方公尺，約8000包太空包，數量龐大，污染物則以電路板等廢五金居多。

南市環保局表示，依廢清法的規定，廢棄物清理依法應依序由土地使用人、管理人及土地所有人負責清除，過去二仁溪的電子廢棄物也都是由河川局負責清理，質疑六河局提出訴願，不願承擔清理責任，要求六河局限期於8月底前繳納代為清理費3億餘億元。

環保局長林淵淙說，六河局為管理單位應以身作則，概括承受清理責任。若仍置之不理，超過限期繳納時間，環保局只得迫於無奈，將全案移送行政執行署強制執行，依法追究到底。

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