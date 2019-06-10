打臉馬政府國6評估案？ 徐榛蔚：可以開國際標來做啊！

2019-06-10 17:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕高雄市長韓國瑜8日花蓮造勢，喊出「國6通花蓮」口號，交通部高工局曾回應，該計畫在2010年到2013年已評估過「會遭遇地熱、岩爆」，當時就評估不可行！花蓮縣長徐榛蔚今天下午開記者會，批中央「不重視東部交通」的同時，被問到高工局評估「不可行」時，徐榛蔚回應：「99年到102年（2010-2013）是馬英九時期」，還說，如果我們國家沒人才「可以開國際標來做啊」！此說法一出，有網友笑說：「徐是在打臉馬政府時代所完成的評估案嗎？」

針對韓國瑜8日花蓮造勢提出的「東部3大交通建設」，包括國六通花蓮、蘇花改二期、花東快等，徐榛蔚今天下午大動作開記者會呼應韓國瑜說法，徐榛蔚強調，韓國瑜總統候選人希望能為地方做的，他能大破大立做，「我相信東部鄉親都會支持韓國瑜」。

記者會現場，徐被記者問到，國六的部份，高工局長表示「99年到102年已經評估過了」，會遇到地熱、岩爆的問題，因此評估不可行，但為什麼每次選舉都提出來講？

徐榛蔚則回應，「99到102年就是馬英九時期」，既然以前已經評估過，後來蔡英文她有傾聽到民意嗎？「請問現在的總統您評估過了嗎？」如果重視東部人的聲音，是否應該政策性支持東部交通呢？是不是實質上也應該開始動作呢？但是蔡政府這3年來完全沒有。她強調，世界上工程技術不斷在進步，如果我們國家、交通部沒有人才，沒有辦法做規劃「我們可以開國際標來做啊」！

徐榛蔚批評，她身為花蓮地方首長，對於民意反應數十年來花蓮最大困境就是連外交通不足，她認為「很多建設必須劍及履及、應當做就要做」，所以蘇花改一期是馬英九時代做的，但蘇花改二期呢？

徐榛蔚批，蔡總統選前到花蓮告訴民眾「東部的交通建設優先」，但是有哪個交通建設優先？蘇花改二期有嗎？沒有。環島高速路網花東快有嗎？沒有。國道六號有嗎？也沒有。她批蔡政府「完全沒有動靜，連出聲、只聞樓梯響都沒有」！

徐榛蔚認為，一個有高度、有格局、有宏觀視野的國家領導人，該做的就是把交通打通、人才培育、讓貨物都能銷出去，讓人民能夠安身立命、安和樂利。

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