珍藏光陰的故事 里長蒐集陸海空老戰士舊物打造文史館

2019-06-10 14:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市五股區貿商里原為軍眷社區，居民多為榮民及眷屬，貿商里長蕭明霞去年上任後向里民蒐集上千件舊照片與舊文物，打造「眷村文史館」，珍藏200多位陸軍、海軍、空軍老戰士慷慨捐贈的軍裝、功勳章、軍眷證，以及手提皮箱、滑門電視、30年代的旗袍等舊物，懷舊氛圍濃郁，更有原物主擔任志工導覽，細說當年故事。

蕭明霞說，貿商社區由原貿商、干城、大運、正義、信義、吾莊、泰安等7個眷村組成，1949年隨國民政府播遷來台，來自金門的她則是將軍眷屬，住在貿商里已26年，由於許多老鄰居感概眷村從竹籬笆變成住宅大樓，家鄉味不再，她開始蒐集舊照片、舊文物，利用貿商活動中心2樓閒置空間珍藏眷村文物，打造「眷村文史館」。

蕭明霞介紹「眷村文史館」牆上展示的軍服、旗袍、畫作，展示櫃內的勳章、獎狀、煙器、杯具、軍用醫藥箱等文物，還有1975年蔣介石逝世的報紙、軍刊等，蕭明霞細數文物分別由哪位老戰士或家屬捐贈，這些都是她在居家訪視時主動爭取收藏，不少都是原物主塵封已久的舊物，長輩們也樂於響應。

此外，貿商里辦公處也和社區發展協會合作，定期舉辦老人共餐、繪畫課程，91歲的退休上校劉老先生說，他天天都到「眷村文史館」報到，回味當年點滴，有空也上繪畫課，跟同袍話家常，生活相當充實。

蕭明霞說，「眷村文史館」開放參觀時間為週一至週五上午9時至下午5時，周末採預約制，可向貿商里公辦處預約，現場還有提供老物的軍人和軍眷爺爺奶奶們現身講解，讓觀眾更加身歷其境。

新北市民政局地方行政科長陳炳仲表示，蕭明霞是新任里長，過去在社區發展協會服務12年，現在將豐富經驗延續至里政上，不僅關懷長者頗獲好評，也帶領志工利用資收舊物美化家園、整治髒亂點，讓貿商里煥然一新。

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