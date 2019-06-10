埔里國中補校 80歲阿嬤歡喜畢業

2019-06-10 14:01

〔記者佟振國／南投報導〕隨著教育普及，國中附設補校也逐漸式微，南投縣埔里國中今年只有4位畢業生，年紀最長的畢業生巫林梅，今年已80高齡，創歷屆紀錄；年紀最輕的翁子堯則是25歲，他與姊姊翁勤雯自幼接受在家教育，2人不是原住民，卻專精平埔及原住民傳統文化，也從事相關領域工作，為能有正式學歷，姊弟一起就讀國小、國中補校，辛苦多年終於達標。

埔里國中今舉行日校第73屆畢業典禮，附設補校也邁入44屆，但隨著教育普及，補校學生數也逐年遞減，今年只有4位畢業生，往年佔多數的新住民，今年也罕見掛0，全部是本土生。

年紀最長的巫林梅已經高齡80，創歷屆補校紀錄，她笑說，以前家境問題，沒有機會讀書，現在閒著也是閒著，能完成兒時夢想也不錯，活到老學到老，要當孫子的榜樣。

仁愛農會理事杜水寶則是每天晚上從仁愛武界部落到埔里讀書，儘管個人農事及會務繁忙，但他3年來從不缺課，也獲得勤學獎。至於27歲與25歲的姊弟檔翁勤雯、翁子堯，自幼接受在家教育，雖然從沒上過學，也不是原住民，卻專精原住民傳統文化技藝，翁勤雯花了3年勤學平埔噶哈巫族語，還出版族語繪本，目前也擔任中研院史語所研究員的助理；翁子堯則是工藝師，會製作包括口簧琴、編織等多種傳統手工藝品。

姊弟檔雖在原住民文化領域擁有一片天，為能有正式學歷，決定一起就讀國小、國中補校，是否還要繼續拚高中，姊弟倆也認真考慮中。

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