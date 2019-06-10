苗栗石虎棲地沒了！保育條例遭退 徐耀昌：短期內不再提案

2019-06-10 13:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕「苗栗縣石虎保育自治條例」於六月四日送苗栗縣議會審查，在25名議員反對下再度胎死腹中；支持派的縣議員陳光軒今呼籲苗栗縣政府再提出覆議案，並加強與議會溝通；苗縣府行政處長古雪雲表示，縣長徐耀昌認為，議會退回顯示該案仍有許多討論空間，短期之內將不再提案。

苗縣府連兩年提出石虎保育自治條例，上週議會二度大會激烈討論後經議長鍾東錦裁示表決，以國民黨及無黨籍為主的25名議員投下反對票，僅9票支持，全案再度退回，也引發外界批評，質疑苗栗縣以石虎作為吉祥物，但卻封殺石虎生路，根本是在「消費石虎」。

陳光軒指出，縣府應堅定立場，捍衛立法提案的正當性，立即依據「地方制度法」第39條，於決議案送達縣府30日內，針對窒礙難行部分敘明理由再送議會提出覆議案。

陳光軒認為，此次國民黨籍縣議員全數投下反對票，形同於體制上對同黨的縣長徐耀昌提案內容投下不信任票，呼籲縣府應更積極向反對派議員說明，釐清法案中被誤解的部分，避免坐實外界對苗縣府假保育之名、實則消費石虎的質疑。

苗栗縣長徐耀昌今早透過行政處長古雪雲發言，指出該案遭議會退回，顯示條例內容還需要討論，縣府短期內不再提案；而對於外界質疑同黨議員封殺國民黨縣長提案，徐耀昌則認為一切皆程序表決，對此結果表示尊重；農業處長陳錦俊也說，再提覆議案仍不見得會通過，但後續仍會加強溝通。

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