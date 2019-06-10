埔里第三市場80攤位付之一炬 攤商痛哭陳情求生計

2019-06-10 11:54

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公有第三市場戶外攤區，昨天下午發生大火，造成80個鐵皮屋攤位全毀，南投縣消防局今天上午展開火場鑑識，盼儘速釐清火警原因，但重建工程千頭萬緒，有攤商見到打拚30餘年的攤位、生財工具付之一炬，生計立即陷入困境，不禁悲從來，向鎮長廖志城痛哭陳情，盼能原地重建，儘速讓他們能好好做生意。

埔里第三市場為市區最繁榮熱鬧的地區，也與鎮民生活息息相關，昨天下午近2時發生大火，戶外鐵皮搭建的攤販區竄出火苗，由於現場堆放許多易燃物品，攤區立即陷入一片火海，消防隊獲報在1個小時內控制撲滅火勢，但現場高溫未散，昨天深夜至今天凌晨仍有數次悶燒起火，也讓消防隊疲於奔命，初估火警造成80個攤位全毀，財物損失超過1000萬元，也是第三市場營運30多年來最嚴重的災害。

縣府消防局火調人員一早即至現場，根據目擊民眾指證，至可疑的起火點進行詳細鑑識，不放過可疑的蛛絲馬跡，盼儘速釐清火警發生原因及責任歸屬。

火警發生後，攤商生計立即陷入困境，除了攤位、生財工具、貨品付之一炬，後續安置及重建問題也令攤商憂心不已，鎮長廖志城前往勘災時，即有攤商痛哭陳情，希望公所能協助原地重建，讓他們能儘快做生意。

但發生火警的戶外攤區土地權屬複雜，包括公所、國產署、縣府及私有地，地目屬於停車場用地，屬於長期違規營業，目前公所只能利用第三市場室內1、2樓的空餘的先暫時安置受災攤販，後續重建實在千頭萬緒，預計明天召開協調會進一步溝通。

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