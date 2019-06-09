好天氣隨假期消逝！週一起進入「多雨型態」

2019-06-09 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕明天（10）日起，由於鋒面雲系更為靠近，搭配上西南風的增強，天氣將較今天不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨；溫度方面，各地高溫約30到33度，水氣多且悶熱。

中央氣象局預報，本周台灣將進入多雨型態，因為週一鋒面接近及西南風增強，天氣將不穩定；週二至週四受滯留鋒面徘徊及西南氣流影響，在鋒面附近要留意短時強降雨、雷擊及強陣風，可能造成劇烈天氣現象。中南部山區受西南氣流影響要注意持續性降雨。預計週五、週六鋒面南移至巴士海峽，雨勢有機會稍緩但仍不穩定，南部及東南部地區仍要注意局部大雨。

天氣職人-吳聖宇表示，這波鋒面的環境配置看來是較為典型的梅雨鋒面，具有滯留性，並且有西南季風配合，發生中小尺度對流的機會頗高，務必多加注意。

氣溫方面，氣象達人彭啟明指出，雖然因為鋒面接近而溫度略降，但高溫仍有31度到33度，感受依舊悶熱。

紫外線方面，台中以南和宜蘭、花蓮、金門、澎湖為過量級，苗栗以北及連江縣為高量級。

空氣品質方面，將視降雨時間及強度而有所變化，各地空氣品質以良好等級為主；金門及馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

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