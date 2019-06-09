國道6號通花蓮？ 網友：中央山脈宛如「嘆息之牆」難穿

2019-06-09 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在昨（8）日花蓮造勢大會上，拋出國道6號自南投延伸至花蓮的議題。總統蔡英文今表示，馬政府曾做過評估，而可行性並不高。有網友表示，要打通中央山脈就宛如要打破漫畫《聖鬥士星史》中的「嘆息之牆」一樣艱難，相較之下打通蘇花高速公路還比打通中央山脈來的容易。

批踢踢（PTT）網友「TrueSpace」發文表示，從霧社到花蓮這一段要貫穿中央山脈，而其中最長的隧道必須貫穿海拔超過3000公尺的能高山，「全長15.1公里，無法建立豎井，是其中之最艱鉅的工程」。

「山脈太高會出現一個問題，就是隧道上方的岩覆太重。」網友指出，雪山隧道最大岩覆有750公尺，「可是今天就算把國道六號的海拔給爬坡到2000公尺高度，穿越的能高山海拔超過3000公尺，最大岩覆可以高達1570公尺。」足足是雪山隧道岩覆的2倍。「要用什麼建材支撐這麼龐大的壓力呢？」網友表示，岩覆壓力大，恐怕會造成岩爆問題，釀成大災難。

另外，網友表示，從霧社到花蓮一段會通過地熱斷層帶，國工局實地做過鑽探，噴出的水蒸氣高達攝氏165度，「挖隧道的地熱問題難以解決，這是瓶頸啊。」

倘若改以高架設計，網友指出，「穿越山谷的高架橋，很有可能就要架設高度超過100公尺了啊，如此直上雲霄的高架橋，建築施工技術會遇到瓶頸。就算成功架好，民眾敢不敢開車經過？萬一遇到地震，建築架構是否牢固？這些都是個很大的問題啊。」

網友表示，打通蘇花高速公路比國道6號通往花蓮還要容易，「中央山脈就真的宛如嘆息之牆一樣難以穿越，不要說找黃金聖鬥士打穿了，連強烈颱風都會怕啊。」

「嘆息之牆」是日本漫畫家車田正美的《聖鬥士星矢》中，一道分隔極樂淨土與冥界的牆壁。作品中，該道牆難以打破的程度，堪稱「如果沒有堪比太陽的能量和破壞力就不能穿過嘆息之牆，但冥界根本就沒有太陽。」

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