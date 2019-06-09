苗栗舊山線鐵道自行車道 27日正式上路

2019-06-09 16:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府推動舊山線鐵道自行車，去年7月起開始試營運，苗縣府斥資1億7300萬元設置慢食館、遊客服務中心及導覽指標、停車場等，今天在魚藤坪新站（龍騰站）舉辦落成祈福法會，讓舊山線鐵道自行車設施更為完善，6月27日正式營運，提供鐵道迷全新體驗。

文化觀光局長林彥甫表示，此統包工程以舊山線軌道勝興站至魚藤坪站間3.6公里沿線範圍為主，主要為舊勝興車站老街區與魚藤坪區（龍騰斷橋）。勝興車站老街區主要設置與鐵道紋理近似之人行步道、二號百年隧道增添燈光照明設施，以營造鐵道自行車之主題性。

魚藤坪地區主要工程為新建遊客服務中心、鐵道活動廣場整修、停車場改善、鐵道慢食館及指標系統等，為魚藤坪遊憩區帶來新的面貌與觀光機能性，提升觀光服務品質與美質。

苗栗縣長徐耀昌等人今天視察舊山線統包設施景觀工程及Rail Bike設備維修區，肯定各項設施力求創新「接地氣」，提供優質旅遊服務，三義鄉已成為苗縣推動觀光休閒的領頭羊。

Rail Bike營運廠商祺峰公司指出，6月27日正式營運後，7月1日起三段路線實施優惠票價，A段（勝興站、魚藤坪鐵橋、彭家莊，往返8公里）、C段（龍騰站、魚藤坪鐵橋、彭家莊、六號隧道北口，往返4.8公里）都行經斷橋旁的魚藤坪鐵橋，優惠價250元，新增的B段（龍騰站、勝興站，往返7.2公里）優惠價200元，仍採取網路訂票。7.2公里）優惠價200元，仍採取網路訂票。

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