教部赴韓考察 吸取中小學數位學習經驗

2019-06-09 15:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部為了國內「中小學數位學習計畫」，日前赴韓國考察，學習該國從1996年起推動的各項政策，參訪相關學術情報院及中、小學、三星電子等機構，盼藉雙方交流帶回寶貴經驗，韓國今年起也全面推動程式教育，從小四到高三都必修，乃至同步強調跨領域學習是未來教育重要方針等。

教育部次長范巽綠領團，與國內各縣市政府代表、大學及民間教育人士等共15人，日前造訪韓國，進行中小學數位學習的教育考察，學習其如何由國家統整校園數位學習，更由在地企業同時投入資源，建置校園設備，取得施政成效。

教育部表示，韓國從1996年起推出全國性的學習資源系統，1999年設立韓國教育學術情報院，協助制訂及推動數位學習，2003年建置國家教育行政服務系統，減輕教師行政及工作負擔，2004年整合中央及地方數位學習資源，2012年推動電子教科書，2019年資訊教育總藍圖，用數位科技協助個人適性學習。

教育部指出，且韓國在今年也全面推動程式設計，讓國小4年級到高中3年級的學生都必須學習程式設計，除規劃對應課程及教材，提供教師資訊素養及培力，學校端如梨花女子大學附設小學已完整將程式設計融入領域教材；另也參訪三星電子，看企業協助數位學習規劃。

范巽綠指出，國內目前也全面著手建設校園智慧網路及智慧學習教室，規畫中的「中小學數位學習計畫」，則是強化教師使用數位工具與資源之教學能力，引導學生應用資訊科技進行適性學習並提升學習成效，並結合結合產官學與民間的力量，降低城鄉教育落差。

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