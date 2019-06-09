南美館啟發靈感 南一中師生設計立體風箏

2019-06-09 14:54

〔記者劉婉君／台南報導〕校外教學參觀美術館只寫學習單不夠看，台南一中「博物館探索參訪與實作課程」師生在走訪台南市美術館2館後，將碎形屋頂、公共藝術結合數學等領域，設計出立體碎形風箏、無限翻轉六邊形等，讓課程變得更有趣，也與生活結合。

南一中博物館課程為跨領域學科開設，不只帶學生參觀博物館，更強調運用在博物館中看到、學到的知識，進行相關實作，例如與國立台灣歷史博物館合作，學生們學習文物典藏、清潔、紀錄、田調等，也策劃了安平壼展、黑膠特展；參觀奇美博物館後則自己動手做臉膜、烏克麗麗、子母琴等。

而這學期參觀南美館2館，生活藝術老師董怡君與數學科老師蔡仲彬，則帶學生做了不同尺寸的碎形風箏，南美館公共藝術「天地人和」、南美館建築等，則可以摺紙的方式，做出無限翻轉六邊形，或是用木工做出正多面體等。

學生劉柏昇、陳信翰、范凱程表示，經由參觀與實作，對藝術有了不同的看法，沒想到碎形屋頂的概念也能做成風箏，很有趣。

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