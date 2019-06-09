出席致理科大畢典 侯友宜拜託畢業生做這件事...

2019-06-09 10:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕致理科技大學今天舉行畢業典禮，新北市長侯友宜受邀出席致詞，期勉各位學子在新北市開心、樂觀過好生活，他只拜託大家一件事情，「留在新北市就業好不好？」他承諾會努力降低失業率、提高薪資水準，現場響起如雷掌聲。

侯友宜說，致理科技大學在全國的科大中排行第1名，像他這種年紀的人有三高，高血糖、高血脂、高血壓，但致理科大有五高「比我更嚴重」，分別是「高註冊率」、「高證照」、「高品德力」、「高就業率」以及「高雇主滿意度」，他開玩笑問校長尚世昌，「你是三高還是五高？我看你兼具八高。」引起哄堂大笑。

侯友宜表示，看到各位畢業生在新北市成長、快樂學習，他感到開心，但他只拜託大家一件事，「留在新北市就業好不好？」讓具有「高雇主滿意度」的青年朋友為新北市、為台灣努力，「市長拜託你們留下來好不好？」

侯友宜談到，新北市近年的青年人口失業率是六都最低，市府會持續努力降低失業率、提高薪資水準，「不要老是只有3萬多一點，滿可憐的」。他希望不要喊口號、不要談政治，只談「口袋滿滿的」，有一份好工作，開心過好生活、健康快樂。

侯友宜也打趣說，沒有男朋友的人趕快交1個，沒有女朋友的也要趕快交2個，隨後更正說：「抱歉我說錯了，是1個啦！」他還勉勵大家多生幾個小孩，不然他壓力很大。畢業後學子們即將面臨就業、愛情、婚姻及下一代的教養問題，但是希望大家開心、樂觀在新北市過好生活，他會與各位「鬥陣拚好日子」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法