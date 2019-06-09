6縣市高溫達36度 午後山區留意雷雨

2019-06-09 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕今（9）日白天天氣與昨天類似，大致多雲到晴，僅清晨西半部沿海及午後各地山區有零星短暫陣雨或雷雨。氣象局昨傍晚就先發布高溫橙色燈號，持續時間到今日17時。包含高雄市、屏東縣近山區或河谷，有連續出現36度高溫的機率，至於花蓮縣縱谷、台東縣地區及台北市、新北市盆地則是黃色燈號，請當地民眾格外留意，防範中暑。

由於鋒前西南風沉降及較為晴朗天氣的影響，台北盆地、花東地區及高屏近山區容易有36度以上高溫發生的機率，近中午請避免待在戶外，多補充水份以防熱傷害；深夜開始，由於鋒面雲系更為靠近，西半部及東北部地區會逐漸受到其影響，有局部短暫陣雨或雷雨，對流雲系通過時，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風

西南風逐漸增強，北部、東南部及馬祖沿海容易出現8至9級強陣風；此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質部分，鋒面位於台灣北部海面，環境風場為西南風，北部空品區清晨風速偏弱，污染物易累積，白天受熱力作用有利垂直擴散及入夜起受降雨洗除作用影響，空氣品質可望轉為良好等級為主。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖地區為「普通」等級。

未來天氣方面，隨著夏季季風逐漸增強，帶來暖濕的南來水氣，台灣下週將進入多雨型態，恰逢鋒面位於台灣附近，容易伴隨顯著的降雨，尤其鋒面上的中尺度天氣系統，除易帶來短時強降雨以外，亦可能造成劇烈天氣現象，請做好防汛準備，並隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。

下週一（10日）鋒面接近，下週二至下週四（11日至13日）鋒面影響，這波鋒面結構完整，且偏向滯留性質，影響期間台灣各地天氣相當不穩定，西半部及東北部地區容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨或豪雨發生，並有致災的可能，低窪處慎防淹水，山區也有坍方、落石及土石流的可能，請嚴加戒備。

下週五、下週六（14日、15日）鋒面南移至巴士海峽附近，南部及東南部地區仍有短暫陣雨或雷雨且有大雨的機率，其他地區雨勢漸緩，有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 36 26 ~ 35 28 ~ 33 26 ~ 33

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