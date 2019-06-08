做不完！兒童遊具明年1月完成檢修 研議延後年限

2019-06-08 22:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多公園、幼兒園和學校都有兒童遊戲場，但很多已使用多年、老舊損毀，依法本該在明年1月完成檢修和改善，但業者和縣市政府主管機關紛紛表示難如期完成，希望衛福部延長檢修的年限。

衛福部近日召開「兒童遊戲場設施安全管理規範」研修會議，希望延長改善期限；以台北市的國小為例，140所市立國小共229座遊具，就有2成超過10年的使用期限，北市教育局人員也在議會質詢時坦承，無法在明年如期完成汰換。

衛福部社家署副司長李臨鳳說，衛福部在2017年1月修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求各縣市明年1月底前完成遊具改善，但很多單位都表明難以達標。

李臨鳳說，最主要原因是有資格做檢修的業者人力不夠，或是單位預算無法如期汰換，廠商有限、大家都在排隊。她說，目前還要討論是否要延後年限。

不少縣市都傳出兒童因遊具受傷事件，例如嘉義市半年來發生3起意外受傷，小孩被滑梯接縫的銳利處割傷頭皮，因此要全面關閉整修；台中市229間市立小學中，只有3間、約1.3％完成備查，遠低全國均標。

而根據「兒童遊戲場設施安全管理規範」，標準比以前嚴格很多，明年1月要重新檢驗完成備查，若屆時沒有合格就必須拆除，因此很多單位都希望延長期限。

李臨鳳說，目前仍在和各單位以及專家討論，是否要延長期限。有兩個小孩的劉先生說，他常帶小孩到公園和學校的遊樂設施玩耍，因為大人無法跟著使用遊樂設施，很難確認器材的維護狀況，也希望政府好好替他們把關，保障小孩子的安全。

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