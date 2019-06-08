墾丁連假湧進10萬人潮 業者開心：台灣客回流了！

2019-06-08 18:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島揮別前2年觀光低潮後，從年初至今遊客回流明顯，端午連假第1天就湧入上萬車潮，今天車潮持續增加，警方預估這3天湧入10萬人潮，幾乎是去年的一倍以上，各大海灘甚至恆春鎮內到處人潮，不少業者開心直呼「忙到連吃飯時間都沒有！」

根據警方初步統計，端午連假第1天（7日）南下近1萬2千多車次，第2天截至傍晚仍逼近上萬車次，同樣3天端午連假，人數已經比去年多出一倍，墾丁大街、恆春老街及各大沙灘7、8兩日下午至晚上滿滿人潮，觀光盛況如回到2年前盛況。

「7日深夜還有人找房間，真是誇張！」旅宿業者老葉表示，端午連假氣候晴朗，飯店業1週前就宣告客滿，民宿也陸續被訂滿，特別的是，超過6成以上都是台灣客人，加上穩定的自由行中客，這一波夏天旺季可望持續熱到暑假。

墾丁大街資深攤販業者小凱說，這一波墾丁旅遊熱潮，關鍵在近半年多業者及居民的改變及自清，墾丁大街即便滿滿人潮，隔天地面仍是一乾二淨沒有垃圾，海灘業者也隨時有人撿拾垃圾，加上業者在「滷味風波」後標價大多透明，遊客慢慢都了解許多網路酸民說法並非真實。

屏縣府交旅處處長黃國維表示，近一年來恆春半島的居民業者及協會團體都有共識，要把好的旅遊品質永續，對於人的服務加強、消費透明化，努力終於盼得墾丁觀光回春；縣府目前也鼓勵恆春半島業者主攻親子、家庭式旅遊，官方則持續推出遊程及交通配套，期盼這一波熱潮持續，也提醒業者們珍惜羽毛。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法