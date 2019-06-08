基隆世界海洋月活動 林右昌呼籲大家重視海洋環境

2019-06-08 12:54

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府響應「世界海洋日」，今天在國立海洋科技博物館舉行「2019世界海洋月一無塑風起‧清淨海洋」活動，市長林右昌與海洋委員會海洋保育署長黃向文一起為活動揭開序幕，林右昌也呼籲大家正視海洋垃圾的危害，希望大家犧牲一點點方便，讓下一代有更好的生活空間。

林右昌說，據統計每年流入海洋的垃圾有1270萬噸，這幾年包括海龜、鯨魚等海洋生物被打撈上岸的時候，發現牠們的胃裡通通都是垃圾，前陣子在世界最深的馬里亞納海溝也發現垃圾的蹤影，顯見海洋垃圾的問題已經到了非正視不可的地步。

林右昌呼籲，塑膠雖然好用，但是如果我們能夠多一些不方便，就可以保護地球，前陣子環保署推動禁用塑膠吸管政策，遇到一些不理性回應說，沒有塑膠吸管好不方便，希望國人同胞能夠反省，用小小的一點不方便，保障未來下一代生活的空間，讓社會環境更美好。

環保局表示，6月期間將從大武崙沙灘到潮境公園，串聯各項淨海、淨灘、淨港、淨海洋活動，延伸為基隆特有的「世界海洋月」活動，唯有源頭減塑才是防堵塑膠垃圾生成的關鍵，多使用重複性用品取代一次性的塑膠用品，減少購買瓶裝飲料等，如果人人都能為海洋盡一份心力，就能終止海洋悲歌。

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