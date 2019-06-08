澎湖海廢8成來自中國 兩岸環保團體齊聚守護海洋論壇商討

2019-06-08 11:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導﹞澎湖海洋廢棄物問題日益嚴重，最大的源頭來自中國，約佔8成垃圾量，只憑單方面由澎湖淨灘解決海廢，已是緩不濟急；由海峽兩岸企業家共同發起的環保組織「阿拉善see環保基金會」主辦守護海峽論壇，齊聚澎湖商討解決之道。

守護海洋論壇由阿拉善see環保基金會，荒野保護協會與海洋公民基金會協辦，加上特地前來參與的夏威夷慈善基金會Megan、海湧工作室成陳人平、綠色和平組織顏寧 ，總共將近80人，利用端午節連假抵澎，除了學術研討會，更實地前往白沙岐頭淨灘。

環保藝術家小花（吳成夫）率領眾人，利用海廢共同完成美麗的海洋之心，但是美麗的背後其實是哀愁，因為這是一個國際性的共同問題，需要全人類共同來面對，海洋廢棄塑膠污染對我們的傷害。所以這一次在澎湖美麗的海灘上，在端午節的烈豔之下，排列出美麗的海洋之心。希望這些來自於中國與台灣兩岸，關注生態環保的企業家，在看到澎湖有8成以上的垃圾來自於中國的同時，一起思索如何解決。

另外，活動也配合石滬修復團體離島出走志工及石滬修復匠師近百人，齊聚在山水的3連滬，進行難得一見的百人石滬修復。同時也進行潮間帶生態觀察，看到澎湖潮間帶的豐富的螺貝類生態，各種陽遂足、梅氏長海膽、真錨嵾、蕩皮嵾、變色雀鯛還有各式各樣顏色豐富的珊瑚，都讓與會民眾感動。

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