健身網紅體驗警察課程 全程被「痛宰」還遭女教官狂摔

2019-06-08 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕健身教練Sebastian時常在個人YouTube頻道「

KosmoFit」發布健身相關影片，日前他到警專參觀，並在3名教官教導下，體驗柔道、跆拳道及擒拿術等有助警察值勤的技術，而Sebastian在課程中時常被教官「痛宰」，讓他開玩笑表示，如果網友很享受這類畫面，請訂閱他的頻道。

根據影片內容，Sebastian當天柔道課程的女教官盧靜盈和教官連英傑除了是現任員警外，今年還將赴中國成都參加2019年世界警消運動會；而跆拳道課程，則由自小學就學習跆拳道的教官郭文宣教導。

「我的肌肉和力量好像無法避免我被摔。」Sebastian雖是一名健身教練，但仍在柔道課程被盧靜盈、連英傑狂摔，且與他們一對一比試時，完全被壓制，讓他直呼「這種感受無法言喻」；而在跆拳道課程中，Sebastian的力道、姿勢頗為到位，得到郭文宣認可，但他打趣地說：「你不是人好才這樣說的吧？」

最後擒拿術課程，由台北市政府警察局文山第一分局教官吳政叡指導。Sebastian在課程前透露自己很興奮，因為從未體驗過擒拿術，但於課程中要扮演壞人向教官行刺時，則表示「我其實沒有很期待，但你（教官）應該很期待」。影片尾聲時，Sebastian冷不防朝吳政叡出手，但仍被壓倒性制服。

有網友看完影片後，紛紛表示，「謝謝你讓我們有幸看到一部分警察的訓練科目」、「超棒的一集，最後一幕害我笑到肚子痛」、「我之前也是只有做重量訓練，結果進了拳擊社被操到飛起來」；也有網友讚嘆教官的技術，直誇「連英傑的動作真的很完美 教科書姿勢」、「這女教官（指盧靜盈）真的生猛又厲害 她太強了 Super woman」。

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