五月天怪獸倡議連署守護石虎 50萬人目標達陣！

2019-06-07 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕「苗栗縣石虎保育自治條例」草案4日在苗栗縣議會二讀遭退回，引發大眾對石虎棲息環境安全的疑慮。五月天的怪獸昨（6日）因此轉貼守護石虎的連署行動，於今（7日）晚達50萬人次，完成連署目標。

「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，4日於苗栗縣議會進行二讀大會，因部分條文使縣議員有限制地方發展建設的疑慮，最後以9票同意，25票不同意再度遭全案退回，而未來石虎的棲地上可能會有開發案，進而影響石虎的生存空間。

對此，五月天的怪獸昨日在臉書表示，「請一起守護環境，不只是為了棲息在自然生態裡的動植物們，也為了未來的子孫與自己。我們需要更多人的了解與討論，石虎拜託大家了」，並轉貼國際線上倡議社群Avaaz的連署網址，希望更多人加入《守護台灣最後500隻石虎的棲地》連署行動，該連署在去年9月14日發起，至昨日連署人數為21萬，於今晚9點半左右達50萬，突破連署人數目標。

這個連署計畫是針對去年裕隆集團，預計在石虎的棲地上開發三義二廠的開發案所提出的連署，當時確實有發揮效果，最後開發單位也停止了計畫。雖然連署已失去實際效用，但仍具有宣示性質，表示民眾為保護石虎作出的決心。

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