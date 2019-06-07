屏東烏龍百年古井午時水超夯 連神明都指示要取水建「龍柱」

2019-06-07 21:26

［記者陳彥廷／屏東報導］今天端午節陽氣旺，屏東新園鄉的烏龍庄就在百年古井前舉辦取午時水儀式，今天舉辦取水儀式，除信眾大排長龍，連隔壁東港鎮的下廍里建樂宮蘇王爺要建新廟，都指示要信眾前來取午時水，就是為了今天「立龍柱」儀式所使用，十分特殊。

屏東新園鄉的烏龍庄，是人口繁盛大部落，新園鄉在300年以前開庄，距今約180年前的清道光年間，烏龍地區發生怪病，村民求醫問診無效，只好改用主要聚落的周家請示當地信仰中心龍聖宮媽祖，指點必須挖取神龍泉水救治。

新園采風社依照端午習俗於古井前舉辦取午時水的活動，主辦的采風社郭忠憲說，烏龍百年古井慶端午是新園地區非常具有在地文化特色活動，結合了歷史古蹟、文化傳承，更與教育及藝術作緊密結合，是一項非常有教育意義的特色活動，整個儀式在早上11點，先由縣長潘孟安及議長周典論一起舉行開井取水儀式，隨後許多民眾拿著水桶大排長龍等候汲取午時水。

議長周典論就是在地人，他說，據傳當時以牛車輪法器丟入井中收伏神龍後就能確保泉水源源不絕，村民依媽祖指示，在現在的興龍村興清路周炎輝老宅挖井取水飲用、清洗，身上的怪病竟然痊癒，加上這口井的井水甘甜清澈，也是當時村民的生活用飲水，百年來古井不曾愁過斷水，嘖嘖稱奇的村民並奉為「龍神」祭祀。

周典論說，現今水井雖然已不使用，每年端午節仍會開井「汲午時水」，提供民眾消災、解厄、保平安之用，而民間習俗汲取烏龍「龍目水」，有很多的效用，更是一項傳統習俗，今年有許多校長及學校參與，讓地方文化從在地的國小紮根，周典論還分享自身經歷，他說，他曾患皮膚病，醫治很久，直到他用了在地百年古井的午時水做為藥引才痊癒，因此每年都會汲取午時水來備用。

隔壁東港下廍里建樂宮目前正在興建新廟，原定今天的良辰吉時就要立龍柱，主神蘇王爺還指示信徒要汲取午時水，作為立龍柱的儀式之用，信徒聞訊，特地從東港到新園，用大水桶將午時水汲取回去，儀式也順利完成。

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