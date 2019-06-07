石滬抓魚競賽 重現先民智慧捕魚技巧

2019-06-07 21:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕石滬是先民捕魚智慧結晶！澎湖群島四面環海，大小石滬計有600餘座，但因近來海洋資源銳減，石滬經濟收益大不如前，導致年輕人不願接手，出現「斷代」現象，因此五德石滬企業社今日舉行石滬抓魚競賽，朝向轉型觀光產業發展。

五德石滬早至明朝時期就已存在，至今已有500餘年歷史，石滬屬於私人產權，為一個或數個家族所共有，每年輪流當滬主，負責巡滬及砌滬等維修工作，所以才能延續多年，現在的滬主為傅驥麟，接手之後有感於石滬收貨數量不符合經濟效應，去年開始思考轉型為觀光體驗一環。

傅驥麟表示，現在因潮線變化，加上海洋資源銳減，石滬的功能大為縮減，年輕人不願返鄉接手，3年前由警職退休後返鄉定居，一直思考如何轉型，因此透過與五德里長顏錦鸞合作，今日舉辦首屆石滬抓魚競賽，讓民眾體驗昔日先民疊砌石滬的智慧，未來推廣為觀光產業，讓遊客多一個親海的知性行程。

由於漁業資源不景氣，傅也與鄰近養殖業者合作，購買養殖魚，先行放在石滬中，配合潮汐退潮，讓遊客及民眾抓得不亦樂乎，享受親海的知性體驗，同時漁獲也請五德社區媽媽烹煮成簡單的鮮魚麵線，讓參與民眾及遊客大快朵頤，大啖鮮甜美食，因行程必須配合潮汐變化，必須先行預約，預約電話：0939225989傅驥麟先生洽詢。

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