8旬癌翁吃蒸蛋患腸胃炎 竟是鋼碗和電鍋釀禍

2019-06-07 20:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕康善基金會設立「早日康復補給站」每年免費提供弱勢癌症病友營養品，上個月發現服務對象合併有食道癌及舌癌的葉爺爺，竟然感染細菌性腸胃炎住院，結合弘光科大營養系師生到住家檢視，竟然蒸蛋時使用不鏽鋼碗及老舊電鍋，烹調不熟致病。

83歲的葉爺爺在妻子過世後獨居至今，10年前發現罹患食道癌，手術做食道重建，3年前又檢查出舌癌，必須放療，醫院擔心他高齡、無法負荷治療副作用，又是低收戶沒錢買營養品，因此轉介給康善的早日康復補給站，提供營養品，讓原本打算放棄治療的葉爺爺，能順利完成。

康善基金會執行長閻靜玉指出，上個月康善與網銀基金會一同送物資給葉爺爺時，發現他因細菌性腸胃炎住院，結合弘光科大營養系的師生檢視葉爺爺的飲食，原來他用不鏽鋼碗和電鍋蒸蛋出問題，不鏽鋼碗有隔熱效果加上電鍋老舊，造成溫度不足，蛋不熟，吃了生病。

弘光師生指癌友的飲食需謹慎，教葉爺爺正確蒸蛋，改用磁碗，並加長加熱溫度，從清洗蛋、器具開始，到蛋放入電鍋蒸煮，並提醒打蛋時聞是否有異味、壞掉，及注意清潔等，最後還製作烹飪流程表給他，讓葉爺爺很感動。

閻靜玉說，康善的早日康復補給站是台中第一家免費提供癌症病友營養品的平台，每年補助100名弱勢病友，近2年在網銀基金會贊助下服務擴及中彰投雲嘉地區共14家合作醫院，今年也加入了弘光科技大學團隊，教導獨居的病友如何在家做簡易的烹調，吃的健康、營養足夠，才能讓身體好好復元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法