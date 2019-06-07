端午連假「與蟲蟲過節」 來興大破解螞蟻消失的懸案…

2019-06-07 18:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午連假何處去，一起與蟲蟲過節！中興大學兩年一度的昆蟲展，端午節在惠蓀堂開展，主題是「你今天social了嗎？」，以真社會性昆蟲為主軸，包含大小朋友喜愛的白蟻、蜜蜂和螞蟻等與人類社會相似之處，展示數千件昆蟲標本、模型及活體，精采熱鬧，是中部地區科普教育一大盛事。

展首日就吸引許多親子團體看展，小朋友好奇地盯著蟻穴與蜂巢，興奮地觀察螞蟻與蜜蜂的家，新鮮有趣！大人小孩也在假日期間才有的小劇場，深入蟻巢，破解螞蟻消失的懸案，揪出巢中內賊，一同揭開社會性昆蟲的神秘面紗，走入昆蟲世界。

活動總召興大昆蟲系大三生邱奕寧說，真社會性昆蟲和人類有許多共通行為，像是分工合作和農業行為，但是昆蟲比人類早出現兩億多年，而且展現強烈的生態優勢，佔了地球上所有昆蟲總重量的約4分之3，遍佈大半個地球，是昆蟲界的霸主。

昆蟲與人類的關係，除了惱人的居家害蟲，也有為人類提供食物的益蟲，像是蜂蜜、酥炸白蟻螞蟻等料理；建築工法上人類也向白蟻取經，包含仿效蟻巢結構的辦公大樓；能吃塑膠的蠟蛾也被視為環保的救星。

這次昆蟲展也介紹台灣常見5種白蟻、居家常見螞蟻和不同種類的蜂，一窺巢內如何分工、築巢位置、取食等特性，並作為有效防治的重要關鍵。另外也展出平日少有機會觀察到的「蟻客」，利用真社會性昆蟲資源的生物，侵入他們的生活且不被發現，蟻客包含部分蟋蟀、隱翅蟲、穿山甲、甚至雞肉絲菇等等。

中興大學昆蟲系系學會兩年一次策畫昆蟲展，往年均吸引兩萬左右人次參與，今年以真社會性昆蟲為主題，介紹真社會性昆蟲的定義和與人類社會相似之處等，及說明如何有效除害蟲及人類影響，展期至6月15日，免門票開放參觀，目前團體預約已達3000人額滿，一般民眾若需解說，每日整點都有專人導覽。

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