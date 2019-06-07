南投星空季活動明登場 帶領民眾探索浩瀚宇宙

2019-06-07 17:34

〔記者張協昇／南投報導〕南投星空季8日下午4點將於清境小瑞士花園展開，南投縣政府安排觀星導覽、天文闖關、暗空市集、光影塗鴉與銀河投影牆等一系列精彩豐富的活動內容，其中星際主題音樂會，將演奏星際大戰等與星空相關的電影主題曲，邀請民眾利用端午連假在星空下，親近浩瀚宇宙，並為即將通過國際暗天協會（IDA）認證的合歡山國際暗空公園暖身宣傳。

南投縣政府表示，活動中將透過星空俠闖關遊戲，讓大小朋友認識星球、環食帶及星座盤的運用，並運用VR設備，讓民眾可以戴上眼罩觀賞滿天星空，持南投好玩卡或住宿南投兩晚的旅客也可以現場兌換星空野餐包，鋪上野餐墊在草地上席地而坐，仰望天空。

下午5點開始則會有星際主題音樂會，由長笛四重奏演奏星際大戰、天空之城等與星空相關的電影主題曲，也邀請到台灣說故事達人「大鵬玩故事」，以戲劇方式講述關月亮的故事，南投在地的喜裂克文化藝術團，則會帶來原民舞蹈，傳達南投原住民的熱情與動態。

壓軸活動，則由縣長林明溱在銀河投影牆前舉起光劍，點亮銀河，邀請大家來世界級的觀星聖地一睹銀河風采。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法