「水流觀音」有加持 松竹寺千粽贈警慰勤

2019-06-07 14:23

〔記者許國楨／台中報導〕端午連假今天開始，台中市北屯區奉祀罕見「水流觀音」的知名松竹寺，有感民眾趁連假四處遊玩，然員警們卻為了地方治安平穩、交通順暢犧牲了與家人團聚的時光，寺方昨天特別送了一千顆粽子到第五分局慰勤，有基層趁勤餘心滿意足地邊吃肉粽邊說：「好好吃」，暖胃更暖心！

位在北屯區松竹路上的松竹寺建自清道光13年（西元1833年），距今已有186年歷史，史載清道光10年7月某天突然黑雲密佈，大雨傾盆導致洪水氾濫，不知何處漂來一尊木像，擱在現松竹寺後方蒼松翠竹間，洪水退後被附近一群兒童發現撿起，並在松竹幹頭穿了個洞置在其間，各自由家裡帶來線香奉拜，天天當辦家家酒祭拜。

不久有家人聞知前往探看，發現木像乃是觀世音菩薩神像，自此附近居民朝夕膜拜，如遇災難時祈禱庇佑，祈求排難化吉應驗，並常傳出觀世音菩薩顯赫化身到民間救難救苦聖蹟事實，香客日益增加，香火日盛，正是「水流觀音」由來。

而有感北屯區治安平穩交通順暢，員警功不可沒，松竹寺主委林春臨昨率員到該分局慰勞員警，並送上應景粽子千顆慰勤，林春臨說，端午連假3天，民眾們攜眷遊玩共享闔家之樂，然員警卻為了地方治安及大坑風景區的交通疏導，放棄連假犧牲與家人團聚的時光，令人感佩。

代表同仁接受這份心意的分局長郭士傑說，交通、治安維護工作不分假期或平日，尤其是同仁在豪雨中抑或豔陽下 執勤也未見怠慢，民眾都看在眼裡，很感謝松竹寺對同仁在工作上的支持與鼓勵，相信經過觀音媽加持過的肉粽，一定可以保佑同仁執勤平安，反饋給社會更安全的生活環境。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法