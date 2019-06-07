慶端午 麥寮拱範宮擲筊贈「壓轎金」、西螺廣福宮包肉粽

2019-06-07 13:41

〔記者詹士弘／雲林報導〕慶祝端午節，麥寮拱範宮舉辦「擲杯祈福」活動，信眾擲出3聖筊，可獲得限量「壓轎金」，可帶回家保平安；西螺廣福宮則號召志工包出5千顆肉粽，分送給獨老弱勢民眾，讓大家一起歡樂過端午節。

拱範宮主委張克中表示，拱範宮除了有相當少見「龍王尊神」，每年只在端午節前後2個月供奉在正殿供信徒膜拜祈福外，今年特辦理媽祖限量壓轎金「擲杯祈福」活動，民眾只要添香油錢200元即可參加「擲杯祈福」，凡是報名者都可獲精美禮品一份，現場擲出3個聖筊，就可獲得媽祖錶框壓轎金，每份壓轎金都有媽祖的加持及過爐，限量僅100份，另當天只要找到小編回答問題，答對後即可獲得媽祖結緣品一份。

今天廟前還有麥寮鄉老人會太鼓隊及東勢國中龍鳳獅隊帶來精彩的表演活動，現場熱鬧滾滾。

另西螺廣福宮則首度舉辦「粽情粽意粽愛心」活動，廟前廣場現包、現蒸肉粽，分贈給鎮內的獨居老人及弱勢家庭，到現場幫忙綁肉粽的志工，活動結束後也可帶回一串肉粽。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法