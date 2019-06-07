新北夏荷初開 大朵艷麗小花雅致

2019-06-07 12:50

〔記者何玉華／新北報導〕夏荷初開，不用跑到偏遠郊區，在市區就有茂盛絕美的荷花秘境，包括新北市三重區的疏洪荷花公園、三峽區三樹路荷花池，以及新店車子路荷花池。

三重區疏洪荷花公園位於二重疏洪道內、疏洪一路上，旁邊就是機場捷運三重站的高架軌道，可搭捷運步行到達；目前花開約6成，等到6月荷花盛開，可見花景與捷運列車融為一體，相映成趣。

荷花公園鄰近的大台北都會公園內，有共融式的遊戲場-幸運草地景溜滑梯，將河岸堤防改建，設置7公尺高的圓弧型溜滑梯，以及磨石子滑梯、攀爬網、攀爬塊和立體浮球等。

北大特區周圍的三峽區三樹路98巷內的荷花池，目前花開約4成；開車在北二高三鶯交流道下，行駛約3公里即可抵達；另捷運永寧站的275副線公車，可在「龍埔三樹路98巷口」下車。鄰近可順遊三峽清水祖師廟、歷史文物館、老街等景點

新店車子路荷花池近景文科技大學與耕莘醫院安康院區（車子路121-1號路口），已開花8成，花朵大而豔麗；開車從北二高安坑交流道下，大眾運輸可從捷運新店站搭839路公車，在「活動中心」下車後，步行約200公尺即可抵達。附近還有安坑綠寶石之稱的二叭子植物園，生態豐富。

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