正興商圈「文創源頭」搬家 店家：跟房租沒關係

2019-06-07 10:06

〔記者王捷／台南報導〕台南市正興街又傳出有店家準備搬家，而且這間「彩虹來了」服飾店，可說是讓正興街紅起來的「文創源頭」，因為這間店的前負責人是「正興幫」成員高耀威與Mavis，現在高耀威因個人因素離開，目前的管理人Mavis說，會搬離正興街不是房租的問題，是因為正興街變得與過去不一樣，吸引太多的觀光客，造成交通、環境的問題，新店仍會在台南市區，等落成時會在粉絲團公布地址。

大約在10多年前，高耀威與Mavis辭去工作，一起到台南開設「彩虹來了」服飾店，該店以彩虹為概念，所有服裝都是基本款，色系都是飽滿的純色系，兩人共同研究，自己開缸染布、創立品牌，也讓正興街有了不同的色彩。

在正興街逐漸有了人潮後，高耀威與附近的鄰居組成「正興幫」，讓正興街多了更多新點子，例如出版了關於正興街的刊物「正興聞」、辦了辦公椅滑行大賽，因為正興街的興起，讓該處成為觀光客必逛的文創商圈。

但是今年傳出在正興商圈裡的正興咖啡，疑似不敵店租決定歇業，當時高耀威覺得很感嘆，並提出台南面臨觀光過剩、房租提高的瓶頸，也許只能像台北東區那樣，等到店家都搬走、娃娃機店搬進來後才有人省思。

這個月「彩虹來了」傳出將要搬離正興商圈，該店目前的負責人Mavis說，這與房租沒有關係，她是認為現在的正興街與過去不同，現在的正興街太多遊客，只要前天有觀光人潮，翌日開店就會看到花圃內有垃圾，違停等交通問題也沒有改善，因此決定搬到人較少的地方去，維護經營的品質，屆時會在粉絲團公布新店址。

目前還是「正興街同協會」理事長的高耀威則說，每個店家有不同的狀態，沒有單一的問題。只能很客觀的看待全局。

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