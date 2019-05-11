被店租逼走？ 台南老屋「正興咖啡館」月底劃句點

2019-05-11 20:32

〔記者王捷／台南報導〕老屋改建的民宿咖啡館「正興咖啡館」在臉書上PO文說，準備在5月底劃下句點。店家回應說，是因為租約到期的緣故，被問到是否是因為房租太高時？店家則說，租金高是外界自行揣測，只能說不再續約。正興街的開拓元老高耀威說，台南面臨觀光過剩、房租提高的瓶頸，也許只能像台北東區那樣，等到店家都搬走、娃娃機店搬進來後才有人省思。

位於台南中西區的正興街，約10年前還是乏人問津的地方，因為「正興幫」出現，變成觀光客必來鑽的台南特色巷弄。正興幫是當時開拓正興街的年輕創業家，高耀威與正興幫一起帶動正興街的觀光朝，曾經舉辦過公椅滑行大賽、揪團辦露天聯合尾牙，讓越來越多業者到正興街開店創業，發展台南的「慢生活」。

近年正興街發展成觀光聚落，為接納廣大的觀光客，每逢假日推廣徒步區，不過這時卻傳出房租喊漲一事，在7年前進入正興街的「正興咖啡館」民宿咖啡店，昨天在臉書PO文說，將在5月底劃下句點，但是對於為何離開正興街，店家低調不願多談，只稱因為租約到期。

同樣是正興幫的高耀威得知後感嘆，「不勝唏噓」。他說，正興街的房租提高，讓有想法的店家無法開一間理想、符合台南文化的店，正興咖啡館的問題，他也不好意思多說，但對於店租提高的問題曾跟市府討論，不過因為自由市場市府也無解，也許台南未來就像台北東區一樣，店租逼走店家，讓娃娃機店越開越多，要等到正興街變成娃娃機街，才會有人省思！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/