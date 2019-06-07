白海豚首度現蹤大潭藻礁！環團籲中油停工 重啟環評

2019-06-07 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕多個環保團體6日共同召開記者會，表示日前首次在桃園大潭藻礁區域，發現全球僅剩60餘隻、屬於極度瀕危物種的白海豚蹤跡。環保團體同時藉此呼籲，希望附近正在施工的中油第三天然氣接收站停工，重啟環評。

綜合媒體報導，搶救大潭藻礁聯盟、台灣蠻野心足生態協會等環保團體，6日在台大校友會館共同召開記者會，宣布繼2017年發現柴山多杯孔珊瑚，2018年發現紅肉ㄚ髻鮫後，日前再度於大潭藻礁區域發現新的生態物證，也就是台灣白海豚。

台灣白海豚自2004年由王愈超博士在台灣沿海發現後，從原本的約100隻，至今只剩下60餘隻，在「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」中被列為極度瀕危物種。

林務局曾於2014年公告，白海豚的棲息環境主要是在苗栗龍鳳漁港至台南將軍漁港之間的沿海海域。不過，台灣白海豚國際顧問團成員陳昭倫指出，該團的Peter Ross博士曾發表報告指出，具有類似棲地條件的新竹以北海域，也是白海豚可能的出沒區域，只是過去都沒有目擊紀錄。

陳昭倫表示，這次的目擊紀錄來自桃園永安漁港的漁船，拍攝到一群共4隻白海豚，分別為2大2小。而同一天在大潭藻礁附近的釣客，也用手機記錄下白海豚出沒的身影，雙雙成為白海豚現蹤於大潭藻礁區域的鐵證。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則強調，此次在大潭藻礁區域發現保育類野生動物的新物證後，環保署應該依行政程序法第128條，撤銷、廢止或變更鄰近的觀塘工業區及觀塘工業專用港舊有的環評處分，同時呼籲正在興建的中油第三天然氣接收站應該立即停工，重新啟動新的環評程序。

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