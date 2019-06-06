故宮南院精品展 日神戶市立博物館出借國寶

2019-06-06 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕國立故宮博物院南部院區（故宮南院）於今（6日）開放「交融之美－神戶市立博物館精品展」，共逾180件展示品參展，呈現日本16至19世紀的多元文化樣貌，展覽第一檔展期從今日至7月21日，第二檔將從7月26日至9月8日。

故宮南院表示，歷經2年籌備，於今日開放「交融之美－神戶市立博物館精品展」，從日本兵庫縣神戶市的神戶市立博物館，借來155件展件，並從國立台灣歷史博物館、荷蘭國家博物館與荷蘭德夫特王子博物館等博物館商借精品，共逾180件展示品，呈現16至19世紀東西方文明，多元文化交流的故事，以及台灣在國際扮演的角色。

神戶市立博物館解釋，在日本，融合西洋元素的作品通稱「南蠻藝術」，是神戶市立博物館館藏核心，本次出借的展件中，狩野內膳的代表作《南蠻屏風》是日本法定的重要文化財，描繪16至17世紀日本與西班牙、葡萄牙間傳教及貿易的情景，保存完整，看不出有400年歷史。

故宮南院指出，展覽中的各個單元，展現荷蘭人16世紀到日本長崎的經商情景，還有19世紀神戶的都市景象，展品中也有日本與中國在互相受到文化影響後，表現出的多元樣貌，讓民眾看見東西相遇的異國風情，也能體驗新舊交錯的文化創意。

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