薏苡新品種「台中5號」植株矮籽實圓潤 大雅農會將推廣

2019-06-06 22:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中區農業改良場副研究員廖宜倫，以「台中3號」當母本，雜交「日本奧羽3號」，培育出新品種薏苡「台中5號」，今天在大雅舉辦觀摩推廣，廖宜倫表示，「台中5號」產量高、植株矮、籽實較圓潤整齊，可減少倒伏及脫殼耗損率，希望取代原有「台中3號」及「台中4號」，加強推廣種植。

大雅區是國內薏苡種植主要產區，種植面積約20公頃，大雅區農會並與農友契作，保價收購，開發出紅薏仁粉等產品行銷。目前農友種植的品種以「台中3號」及「台中4號」為主，台中區農業改良場副研究員廖宜倫，鑑於農友經常反映薏苡植株高約2公尺，容易倒伏且機器不易採收，籽易掉太多，造成浪費等，因此，利用「台中3號」及「日本奧羽3號」雜交，培育出新品種「台中5號」。

經大雅區農友張朝棟種植約2.2公頃的種田，最近已接近採收，台中區農改場今天特別舉辦「台中5號」栽培成果示範觀摩會，由台中區農業改良場場長李紅曦及大雅區農會總幹事林國永共同主持，吸引許多農友參加。

台中區農改場指出，「台中5號」平均植株高度約157公分，較台中3號矮10%，適合機械收穫，可解決目前台中3號植株過高，不利雜糧聯合收穫機收穫的問題；籽實較大且較圓，整度較一致，籽實較台中3號大12%，有利脫殼且能提高薏仁完整粒比率，減少耗損率，每分地產量約400公斤，也比台中4號的300公斤，高約3成，抗病性約中等，相信將深受農友喜受，大雅區農會今年已取得「台中5號」的技術移轉授權，將逐年取代舊有品種並推廣。

農改場表示，薏苡是一種具有硬殼的穀類作物，脫殼後籽實稱為「薏仁」，為傳統保健食品，亦為藥膳或食療的重要食材，國人食用薏仁的數量逐年提升，國產薏苡年產量僅進口量的10%，提高國內栽培面積增加薏仁產量，為目前政府推廣雜糧產業重要目標。

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