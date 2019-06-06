心智障礙生也能參加職訓 親手做創意馬克杯送媽媽表感恩

2019-06-06 20:28

〔記者楊金城／台南報導〕心智障礙者也能與一般生一樣參加職前訓練，訓練費用全由政府負擔，還能領取職訓津貼，鼓勵身心障礙者學習一技之長。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天在官田舉辦心智障礙者職業體驗，製作創意商品，其中16歲學生吳雨軒，親手完成Q粽划龍舟馬克杯送給媽媽，證明透過學習也能完成技術性工作。

在「創意商品設計及製作班」職訓師郭文軒等人引導下，吳雨軒等心智障礙的學員，先學習電腦編排圖樣及文字後，用熱轉印紙列印稿件，再貼在馬克杯表面，放入熱轉印機加熱轉印，應景的Q粽划龍舟馬克杯就出爐了，吳雨軒製作出專屬於媽媽的馬克杯表達感謝。

吳雨軒就讀台南高工綜合職能科，有心智、學習等多重障礙，但在媽媽愛與陪伴、鼓勵下，吳雨軒轉為輕度障礙，學習力愈來愈好。

雲嘉南分署長劉邦棟說，一般心智障礙者在職場多從事簡單或重複性的工作，職業體驗則安排稍有複雜度的職類，由職訓師、教保員及一對一的輔導員引導邊學、邊做，讓心障者透過學習、反覆試做，知道自己有能力可以做到更多，未來也可嘗試更多專業領域的工作。

雲嘉南分署推出失業者職前訓練課程，訓練費用由政府全額補助，有廣告設計（文創行銷）、數位設計（網頁設計和網路工程）、室內設計、電腦輔助機械繪圖、消防安全設備管理等15種職訓班課程，訓練費用由政府全額補助，報名至7月1日；身心障礙者也可報名，在錄訓甄試可加總分3%，職訓期間也可領取職訓津貼。

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