歷年之冠 金門、廈門聯手放流632萬尾經濟魚苗

2019-06-06 18:51

〔記者吳正庭／金門報導〕迎接世界海洋日，金門與廈門今天在兩岸海峽中線聯合舉辦放流魚苗活動，總計放流各式經濟魚苗共632萬尾，數量之多是歷年之冠，為海洋漁業資源注入更多生力軍。

6月8日是世界海洋日，金門縣政府參議張瑞心率領的水試所金門號試驗船，與中國廈門市海洋發展局總工程司林懷遠率領的廈門船艇，在金、廈海域的兩岸中線「211航標」處會合，共同宣誓「資源永續、與海共存」，並放流632萬尾經濟魚苗。金門縣水試所表示，此次放流的魚苗，金門計有黑鯛3萬尾、鱸魚2萬尾、平鯛3萬尾、午仔4萬尾共12萬尾魚苗；廈門準備了黑鯛10萬尾、黃鰭鯛10萬及大黃魚600萬尾。

水試所表示，放流魚苗均選用經檢驗無藥物殘留、體型達放流標準（5公分以上）之健康個體，確保對海洋生態無破壞之虞。

張瑞心說，到今年為止，兩岸聯合魚苗放流活動進入第5年，過去4年來累積放流黑鯛、平鯛、真鯛、大黃魚、黃鰭鯛、午仔、象牙鳳螺、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹等已超過250萬尾，漁民真的「很有感」。

水試所表示，過去曾將黑鯛魚苗標識放流再捕獲回報，確認放流魚苗會在周遭海域棲息，對於在地漁業經濟有所助益。所方也呼籲兩岸漁民避免於放流處及周邊海域強度漁撈，以提升放流魚苗存活長大機會，更有助增加漁民獲利。

水試所表示，依正常生長的速度，這批放流的魚苗應可在後年看見成效。藉由每年一度的聯合魚苗放流活動，同時喚起民眾對海洋保護與永續利用的意識，共同營造生生不息的海洋環境。

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