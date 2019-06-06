為了一棵樹 全校學生哭成一團

2019-06-06 14:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉資優幼兒園內種植一棵20年樹齡的鳳凰木，昨天突然不聲不響倒下，小朋友個個哭成一團，令師長十分心疼，今天特別舉辦「樹殤」，並請樹木專家到校園為小朋友講解「為何樹公公突然倒下！」

這棵鳳凰木已經屹立資優幼兒園小操場20年，昨天上午7點突然轟然倒下，事前毫無徵兆，而樹木仍是枝繁葉茂。

園長蕭春美當時已經到校，她十分慶幸没有發生壓傷學生的意外，因為這棵樹是學生們最好的夥伴，它位於學園正中央，學生們到校一定在此玩樂，樹倒時學生均未到校。

學生們驚見樹公公突然倒下均無法接受，全校150多位學生哭成一團，「為什麼會這樣？」、「昨天不是好好的嗎？」學生好多的疑問，完全無法接受樹木倒下的事實。

為了撫平學生的「受傷的心靈」，園方今天舉行「樹殤」，由園長帶領小朋友向倒去的鳳凰木致哀，大家在鳳凰木旁大手拉小手，圍成一圈，大家謝謝樹公公為他們擋住寒風、遮住烈日，讓他們可以在樹下快樂學習。

王子瑜小朋友說，如果知道樹公公會倒下，我一定好好照顧他，每天澆水，灑有機肥。

校方邀請植樹專家蕭道隆到場為小朋友說明「樹公公為什麼生病？」他說，這是褐根病，竭根病又稱樹癌，因細菌寄生在樹木的根部，讓整棵樹生病，表面上雖無恙，其實根部已經嚴重受損。

園長蕭春美說，孩子的反應真的讓她嚇一跳，一棵樹竟然對孩子心靈的衝擊那麼大，她覺得無論如何都不能草率地把這棵樹處理掉，她們除了辦理「樹殤」之外，還會委由專家把樹幹截塊作成木板凳，樹枝則作成藝術品。

她說，今天原本大家相約在樹下綁肉粽，現在被迫取消，換成辦「樹殤」，小朋友可以用卡片和圖畫的方式向鳳凰木告別，將來她們也會辦「樹公公藝術展」。

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