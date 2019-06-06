你收錢我吃土 屏東新埤居民今圍路抗議

2019-06-06 14:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東新埤鄉公所、代表會與地方居民今天圍路抗議，認為屏東縣政府每年向當地3家砂石場徵收上億稅金，地方居民卻飽受道路坑洞泥濘、空氣污染等危害，甚至放任砂石車在村莊內亂竄，怒批縣府做足表面工夫，住在這裡一點都不驕傲！

抗議民眾高喊「抗議道路不平！還我道路安全！」縣議員陳志成也到場關心，在地民眾指出，新埤鄉境內有林邊溪疏濬工程，因此大量砂石車從砂石場一路到新埤大橋頻繁進出，而這段近6公里的水防道路，也是地方居民、農友的日常用路，除了要與砂石車爭道，坑坑洞洞的道路，多次造成事故，去年還發生民眾在這裡摔斷腿的意外。

新埤鄉長林志成指出，水防道路因為重車出入，鋪設一般柏油路面不到一週就塌陷龜裂，公所多次行文向縣府求助，但縣府卻要鄉公所負責，縣府每年收上億稅金，鄉公所僅分配到3百多萬的回饋金，光補坑洞都不夠用，「不增加補助款也沒關係，至少幫鄉親把路鋪好！」畢竟收稅金的是縣府，這是鄉公所最卑微的要求。

與砂石場為鄰的住戶許玉秀怒批，「錢都縣府收去，受災害的都是我們百姓！」房子剛蓋好的時候砂石場還沒進駐，地方居民都在這裡務農討生活，現在砂石場進駐，只剩他們守在這裡，但每天洗石子的泥水都會灌進住家，及附近農田，道路塵土飛揚，沒見過有人來關心，還是他們自掏腰包裝設灑水設施。

新埤鄉民代表吳進德說，縣府每年向鄉境內徵收空污稅、景觀維護特別稅，每年有上億稅金進帳，當地居民沒有得到回饋也都默默承受，長期對於道路的破壞、農作物的損失默不作聲，但現在路已經爛到不能再爛，希望縣府正視這個問題。

屏東縣政府水利處處長江國豐表示，針對疏濬的淨收益有其回饋機制，林邊溪的疏濬工程每年都依規定回饋給新埤、來義、林邊等鄉公所，並由各公所彈性運用，如因疏濬車輛造成路面損壞問題，縣府會派員會勘並予以協助。

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