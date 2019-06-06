台南發「神」威！神農街景再登日本時尚雜誌封面

2019-06-06 14:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南就是有STYLE！知名日本雜誌「PEN」，選擇以台南神農老街作為6月15日出版的台灣特輯封面，並由古物店老闆及建築師帶路，尋覓台南小巷弄間之美，品嘗美食小吃。

PEN雜誌封面取景的神農老街，在短短1條街上，有藥王廟、金華府等古老廟宇，更有許多木造街屋改造的創作商店與食肆，讓這條老街不僅帶有古老的神韻，更帶出新的生命氣息，而這股新舊並存的生命力，就是最吸引人的台南Style，也是日本人眼中最迷人的台南街景。

「PEN」是日本知名的文藝設計類雜誌，為每月發行2次的半月刊，每期發行量約6萬本，自1996年發行以來，介紹旅遊、攝影、腕表、電影、音樂等流行主題，極受30至40歲世代的城市潮男歡迎。

自2018年日本BRUTUS雜誌2度以國華街為封面介紹台南之後，日本時尚雜誌界開始注意台南的古都魅力，今年4月知名男性雜誌「POPEYE」則以台南北門路為封面，大篇幅介紹台南。

台南市政府表示，據日本旅行業協會（JATA）調查，近年無論是過年或是黃金週假期，日本人海外旅遊首選皆為台灣，當許多人頻繁到台灣旅行走馬看花的觀光行程，已無法符合「台灣通」們的旅行意義，而台南近期屢次被選為日本文藝時尚類雜誌的封面，正顯示出敏銳的日本出版界，已嗅到這股台南Style正好切合深度旅行者的需要，期待所有喜愛體驗「老屋、老店、老生活」的旅人，都能跟台南有場美好的相遇！

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