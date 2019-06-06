樹林生命紀念館開放參觀 5000骨灰位緩解周遭塔位不足問題

2019-06-06 14:46

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林生命紀念館將於15日將受民眾申請使用，市政府將於8日到12日事先開放給民眾參觀，新北民政局長柯慶忠表示，第一期規劃興建地下1層、地上3層，這次啟用1樓骨灰位5049個及牌位800座，骨灰位依使用層別收費2萬5千元至4萬元，牌位不分位置一律收費2萬元。

新北市第19座公立納骨塔樹林生命紀念館今天舉行地藏王菩薩安座法會，柯慶忠表示，鄰近周遭的納骨塔位都接近額滿，因此在樹林第六公墓內規劃興建樹林生命紀念館，除可有效利用公墓用地，並可改變周邊環境，也紓解樹林及鄰近塔位不足問題。

他也說，樹林生命紀念館工程共分二期，第一期規劃興建地下1層，地上3層，最大規劃櫃位2萬6000個，此次啟用1樓骨灰位5,049個及牌位800座；第二期工程，規劃櫃位2萬9000個及1萬2000座牌位，並進行周邊景觀綠美化。

同時，民政局表示，提前開放在8日到12日上午8點半至下午4點半提供民眾參觀，並提醒，15日正式開放受理民眾申請使用，骨灰位依使用層別收費2萬5000元至4萬元，牌位不分位置一律收費2萬元，若有低收或中低收入戶，且為亡者配偶或四等親內直系血親，另有減免，相關資訊公告於民政局及樹林區公所網站。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法