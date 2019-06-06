彰化推愛肝健康職場標章 14鄉鎮市公所帶頭

2019-06-06 14:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣推出C肝根除策略，衛生局繼針對醫療從業人員進行C肝篩檢後，再將篩檢對象觸及一般民眾，推出「愛肝健康職場」標章，企業主只要讓9成員工做過C肝篩檢就能獲得標章認證，有此認證表示老闆關心員工健康，員工在幸福企業上班，為了喚起企業主重視，全縣已有14個鄉鎮市公所帶頭做，編列每人200元篩檢預算，讓公所員工接受C肝篩檢。

衛生局今在縣府舉辦「彰化縣C肝根除計畫-愛肝鄉鎮市長」記者會，縣長王惠美頒發感謝狀給加入C肝根除計畫的鄉鎮市公所代表，衛生局長葉彥伯也說，200元篩檢費用不多，若被篩檢出為C肝患者還能接受轉介治療，治療費用還是可用健保支付、負作用少、治癒率高的C肝新藥，等於只花200元就能救1個人、救1個家庭，這就是衛生局推動「愛肝健康職場」標章目的。

葉彥伯表示，C肝可能造成肝硬化、肝癌、腎臟病、糖尿病，甚至失能和巴金森氏症，最好可以提早篩檢，C肝新藥國內健保有支付，國外動輒1、200萬元，民眾接受篩檢結果若是陽性，後續病毒量檢測也是陽性，健保全額給付20萬元的新藥物費用，這對員工的健康很重要。

全縣26鄉鎮市已有員林市、鹿港鎮、和美鎮、二林鎮、溪湖鎮、田中鎮、永靖鄉、二水鄉、秀水鄉、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉共14個鄉鎮市公所加入這項計畫。

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