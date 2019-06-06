文策院月底前掛牌 鄭麗君：5年內讓台灣文化成亞洲潮流

2019-06-06 13:22

〔記者李欣芳／台北報導〕文化部推動設立文化內容策進院，6月底前將正式掛牌，文化部長鄭麗君今天表示，文策院最快6月中召開董事會後，就會決定正式掛牌時間，未來國發基金將有100億元委由文策院投資，重要是點燃投資動能，希望5年形塑台灣文化品牌，讓台灣文化成為亞洲的新興潮流。

鄭麗君表示，文策院是總結過去3年文化部針對文化內容產業的各項政策計劃與工具，原先都有獎補助機制，未來希望透過投、融資體系，尤其國發基金將有100億元委由文策院投資，盼點燃投資動能，她有信心未來會有更多台灣國際作品露出。

鄭麗君說，對於文策院將成立，文化部已先有籌備小組進行規劃，協助文策院未來內部組織規劃以符合設置條例，以及未來執行計畫先行規劃1、3、5年計畫，但這兩項都還有賴董事會正式召開討論後決定，文化部隨後也會成立績效評鑑小組。

文化部今天赴行政院院會報告「建構文化內容產業生態系推動成果與未來重點計畫」，文策院的設置條例已於今年2月施行，董事名單也在上個月核定，董事長由文化部次長丁曉菁卸任轉任。

對於於文策院成立背景，文化部文創發展司司長陳悅宜指出，台灣文化產業資金無法有效對接，業者自有資金不足，加上政府補助、投融資資源有限，民間資金不願投入，導致產製量不足、在地原生題材開發不足，從創作到作品，缺乏支持體系，傳播管道不足，在國際缺乏有效的傳播管道，國內也無強化本國文化傳播權的政策，科技應用也有限。

陳悅宜說，因此，文化部設立文策院並提出5年計畫，包含1年內整備內容產業支持系統，建構有效策進機制，進行產製案投資，3年內則要促成文化內容產製量提升，5年就形塑內容品牌國際化，實踐國際市場布局策略。

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