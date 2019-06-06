45歲女性胸悶就醫 竟檢查出直腸癌、肺部腫瘤

2019-06-06 12:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕真是晴天霹靂！台中45歲黃媽媽不抽菸不喝酒，也常做快走運動，但是日前因胸悶赴醫檢查，發現三條冠狀動脈全阻塞，經心導管手術打通後，又檢查出罹患直腸癌、肺部腫瘤，黃媽媽只能乖乖配合治療，也後悔自己未定期健檢。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳表示，黃媽媽常自豪是「女版鋼鐵人」，也自認還年輕，過去沒有定期健檢的習慣，最近因胸悶確診冠狀動脈阻塞，接受心導管治療後，決定認真檢視身體異狀。

黃媽媽指自己近半年來大便出血頻繁，經大腸鏡檢查，發現非痔瘡造成，而是腫瘤已佔據直腸圓周的一半。同時進一步正子攝影檢查，更發現連肺部也有癌細胞，除了後悔都未定期健檢外，更是積極配合治療。

林敬淳指出，門診經常出現多癌症患者，起初因發現大便有血，進而揪出其他疾病。

一位80歲伯伯，一開始因咳嗽赴胸腔內科檢查，懷疑是惡性腫瘤作祟，但他卻因故未回診追蹤，直到數月後發現大便有血再次就醫，確診為大腸癌，趕緊安排追蹤肺部的病灶，才發現也罹患肺腺癌，令伯伯悔不當初。

林敬淳指出，癌症屬於中老年人不可輕忽之疾病，有時甚至會同時出現兩種以上的癌症，除了年紀因素以外、致癌物質增加、職業因素危害等原因，都容易使多種癌症在體內並存，故當同時確診兩種癌症時，往往讓患者及家屬難以接受。

林敬淳提醒，雖然遺傳、生活習慣不佳等原因，是罹患大腸直腸癌的危險因子之一，但大多數其實都屬於無家族病史，亦無不良嗜好的民眾，因此建議50歲以上的民眾，應定期做大腸鏡檢查及其他健康檢查，才能及早發現及早治療。

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