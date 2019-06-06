這腎炎像失速列車…讓腎臟快速惡化到洗腎

2019-06-06 11:16

〔記者王俊忠／台南報導〕原本健康良好的44歲溫先生，幾個月前開始感到容易疲倦，過了3個月未改善，到附近醫院就診，意外發現血壓偏高，血液檢驗顯示腎功能不佳，肌酸酐上升到2.55 mg/dL、腎絲球過濾率28mL/min （正常腎絲球過濾率大於90mL/min）。由於先前無就診資料，因此診斷為慢性腎臟病及腎臟病相關的高血壓，先以藥物控制血壓為主，並輔以腎臟病衛教。

後來患者稍微活動就容易喘，常咳嗽且痰中帶有血絲，他被轉診到成大醫院。成大醫院腎臟科主治醫師郭德輝表示，溫先生血液檢驗顯示其腎功能快速惡化，肌酸酐上升至3.11 mg/dL、腎絲球過濾率下降到22mL/min，尿液明顯呈現血尿及蛋白尿、血紅素下降至6.6 g/dL，胸部X光呈現瀰漫性浸潤，懷疑是不常見的「快速進行性腎絲球腎炎」合併「肺出血」，當天接受緊急「雙重過濾血漿分離術」及腎臟切片檢查。

切片結果確診溫先生是「抗嗜中性球細胞質抗體相關血管炎」引發的快速進行性腎絲球腎炎及肺出血，預計以高劑量類固醇及「癌得星（Cyclophosphamide）」治療。但考量高劑量「癌得星」會影響未婚患者日後生育能力，醫療團隊與患者討論後，溫先生決定自費使用第二線用藥「莫須瘤（Rituximab）」。

患者接受7次雙重過濾血漿分離術及4次莫須瘤治療後，其快速進行性腎絲球腎炎終於停止，及時阻止因腎臟快速惡化、可能面臨的長期洗腎。

郭醫師指出，「快速進行性腎絲球腎炎」是因為免疫調控出現問題，自身免疫系統開始攻擊腎臟，腎功能惡化以正常人數十倍至數百倍的速度下降，就像失去自我調控的失速列車，數日至數星期就會到達需要洗腎的終點，即使治療也無法逆轉，最後只能接受長期洗腎。但如能及早治療，藉由雙重過濾血漿分離術或血漿置換，加上類固醇或其他新一代免疫調節劑，重新控制與設定失控自身免疫系統，阻止腎臟持續惡化。

快速進行性腎絲球腎炎常見的臨床症狀包括：（1）非特異性表現的症狀：疲累、體重減輕、發燒、突然血壓升高；（2）腎臟本身相關症狀：血尿、蛋白尿、尿量變少、水腫、腎臟功能指數於數日至數星期內快速變差，包括肌酸酐上升、腎絲球過濾率下降；（3） 腎臟以外器官受到影響的症狀：肺出血、上呼吸道出血或肉芽組織增生。

郭德輝說，快速進行性腎絲球腎炎因早期症狀不具特異性，常難以察覺，所以當有尿量減少、突然持續性血壓升高、抽血檢驗發現肌酸酐快速升高、驗尿發現血尿或蛋白尿時，應儘早尋求專業醫療團隊協助、找出腎臟功能惡化的可逆原因，接受適當治療。

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