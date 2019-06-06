這腎炎像失速列車…讓腎臟快速惡化到洗腎
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成大醫院腎臟科主治醫師郭德輝指快速進行性腎絲球腎炎會使腎臟功能在短期內快速惡化、到達不可逆的洗腎終點，民眾須小心提防。（記者王俊忠攝）

成大醫院腎臟科主治醫師郭德輝指快速進行性腎絲球腎炎會使腎臟功能在短期內快速惡化、到達不可逆的洗腎終點，民眾須小心提防。（記者王俊忠攝）

2019-06-06 11:16

〔記者王俊忠／台南報導〕原本健康良好的44歲溫先生，幾個月前開始感到容易疲倦，過了3個月未改善，到附近醫院就診，意外發現血壓偏高，血液檢驗顯示腎功能不佳，肌酸酐上升到2.55 mg/dL、腎絲球過濾率28mL/min （正常腎絲球過濾率大於90mL/min）。由於先前無就診資料，因此診斷為慢性腎臟病及腎臟病相關的高血壓，先以藥物控制血壓為主，並輔以腎臟病衛教。

後來患者稍微活動就容易喘，常咳嗽且痰中帶有血絲，他被轉診到成大醫院。成大醫院腎臟科主治醫師郭德輝表示，溫先生血液檢驗顯示其腎功能快速惡化，肌酸酐上升至3.11 mg/dL、腎絲球過濾率下降到22mL/min，尿液明顯呈現血尿及蛋白尿、血紅素下降至6.6 g/dL，胸部X光呈現瀰漫性浸潤，懷疑是不常見的「快速進行性腎絲球腎炎」合併「肺出血」，當天接受緊急「雙重過濾血漿分離術」及腎臟切片檢查。

切片結果確診溫先生是「抗嗜中性球細胞質抗體相關血管炎」引發的快速進行性腎絲球腎炎及肺出血，預計以高劑量類固醇及「癌得星（Cyclophosphamide）」治療。但考量高劑量「癌得星」會影響未婚患者日後生育能力，醫療團隊與患者討論後，溫先生決定自費使用第二線用藥「莫須瘤（Rituximab）」。

患者接受7次雙重過濾血漿分離術及4次莫須瘤治療後，其快速進行性腎絲球腎炎終於停止，及時阻止因腎臟快速惡化、可能面臨的長期洗腎。

郭醫師指出，「快速進行性腎絲球腎炎」是因為免疫調控出現問題，自身免疫系統開始攻擊腎臟，腎功能惡化以正常人數十倍至數百倍的速度下降，就像失去自我調控的失速列車，數日至數星期就會到達需要洗腎的終點，即使治療也無法逆轉，最後只能接受長期洗腎。但如能及早治療，藉由雙重過濾血漿分離術或血漿置換，加上類固醇或其他新一代免疫調節劑，重新控制與設定失控自身免疫系統，阻止腎臟持續惡化。

快速進行性腎絲球腎炎常見的臨床症狀包括：（1）非特異性表現的症狀：疲累、體重減輕、發燒、突然血壓升高；（2）腎臟本身相關症狀：血尿、蛋白尿、尿量變少、水腫、腎臟功能指數於數日至數星期內快速變差，包括肌酸酐上升、腎絲球過濾率下降；（3） 腎臟以外器官受到影響的症狀：肺出血、上呼吸道出血或肉芽組織增生。

郭德輝說，快速進行性腎絲球腎炎因早期症狀不具特異性，常難以察覺，所以當有尿量減少、突然持續性血壓升高、抽血檢驗發現肌酸酐快速升高、驗尿發現血尿或蛋白尿時，應儘早尋求專業醫療團隊協助、找出腎臟功能惡化的可逆原因，接受適當治療。

  • 患者溫先生胸部X光顯示右肺有些像白色棉絮影像，是出血情形（左圖）；治療後白色棉絮影像消失了（右圖）。（記者王俊忠翻攝）

    患者溫先生胸部X光顯示右肺有些像白色棉絮影像，是出血情形（左圖）；治療後白色棉絮影像消失了（右圖）。（記者王俊忠翻攝）

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