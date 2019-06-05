上班捷徑「解塞」！ 竹北環北路一段286巷會勘研議3方案

2019-06-05 21:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市環北路一段286巷，是台元科技園區上班族常走的捷徑，但巷道狹窄又無法會車，寸步難行；縣府交通旅遊處表示，經會勘，近期將先調整號誌時制，讓286巷車輛能夠較快紓解，再劃設紅線禁止停車，長期之道則研議規劃單行道的可行性。

縣議員林增堂說，接獲民眾陳情，環北路一段286巷可連結118號縣道與環北路，出口斜對面即台元科技園區大門，長約500公尺；由於台元周邊的中山路、環北路、縣政二路及118號縣道五叉路口，尖峰時段車流多，不少上班族改行環北路一段286巷當作捷徑。

但巷道僅約3到5公尺不等的路幅，汽、機車會車不慎，很容易翻落一旁稻田，沿線都沒交通號誌，但巷裡有3處市地重劃住宅區，其中一處已有上百戶陸續入住，未來交通只會更糟！

交旅處、工務處、警察局交通隊、竹北市公所、台園科技園區管理服務中心、林增堂、泰和里辦公室和當地民眾現勘。交旅處說，討論決議，初期先由交旅處設計調整號誌時制計畫，讓尖峰時段從中山路進入的車輛，經由加長的綠燈，可以快速通過286巷的路口之後進入台元。

其次，為避免路邊停車影響車流順暢，將由竹北市公所劃設紅線禁止停車；長期處理方案，則是研議規劃單行道的可行性，評估是否讓車輛在國道1號車行箱涵之前即右轉，走國道路側接博愛街。

林增堂說，希望以交通安全為前提，由權責單位評估整體可行的改善措施及配套方案，以期紓解壅塞窘境。

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