六甲望族毛昭川老宅保存「如有神助」 申請老屋修繕重生

2019-06-05 22:00

〔記者楊金城／台南報導〕老屋見證當地歷史，但不少老屋被拆掉，讓人惋惜，近百年歷史的六甲望族毛昭川的故居，能夠保存算是幸運又稱奇。

毛昭川的故居差點拆除蓋販厝，現任屋主吳志成去年向六甲恒安宮媽祖請示，竟連擲出9個聖筊，決定購入保存老宅，目前向文化局、文化部申請私有老建築保存再生計畫，爭取老屋修繕補助。

六甲在地青年蕭士椉因參與六甲社區營造，因緣際會下，協助吳志成提出「川宅1936」私有老建築保存再生計畫的申請，蕭士椉說，希望毛昭川故居「川宅1936」獲得重生，未來作為青年共創基地、社區圖書館、藝文展演等使用，不只是有些老宅重生只賣咖啡而已，而是與地方有情感連結。

毛昭川的父親毛維麟是日治時期六甲庄長，毛昭川在日治時期取得醫師資格後回鄉開起外科診所，毛昭川並曾任台南縣議員，其三個兒子也都是醫師，毛昭川的姐姐、妹妹各嫁給知名的台南鹽份地帶文學家、醫師吳新榮、「烏腳病之父」王金河醫師。

毛家的洋樓在多年前拆除，不復存在，毛昭川剩下在六甲市區的故居，原本後代有意賣地，可能拆了蓋販厝，住在毛家對面的吳志成認為毛昭川故居是六甲在地發展史重要一頁，不忍老屋沒了，正當猶豫不決是否購入，他到恒安宮向媽祖擲筊請示，竟連擲出九聖筊，大呼神奇，購入毛昭川故居不再遲疑。

毛昭川故居主要由木構建築老屋和RC建築組成，蕭士椉調查老屋歷史時起初認為木造老屋建造年代是西元1936年，因此以「川宅1936」案申請私有老建築保存再生計畫，後來又查到老照片顯示老屋建造可追溯到1924年，但與吳志成商議後，決定仍以「川宅1936」申請老屋修繕，目前正整理老屋內文物，留待日後展示。

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