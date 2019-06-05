辣爆了！韓國直播主逆天巨乳細腰 神還原《航海王》娜美

2019-06-05 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本動漫大作《航海王》中的女主角之一「娜美」，個性鮮明，穿著性感火辣，廣受男性粉絲愛戴，也是女性Coser角色扮演時想挑戰的角色之一，不過由於身材太過「逆天」，往往無法完美還原。日前身材姣好的韓國遊戲主播「Berry」挑戰Cosplay此角色，結果大受好評，相關影片也在2天累積了近50萬次點閱。

Berry是一名遊戲主播，實況內容除了遊戲外，也時表演跳舞及分享運動等日常生活，Berry身材火辣，除了擁有傲視群雌的豐滿上圍，還有不科學「逆天」水蛇腰，由於在直播時不吝展示自己的性感身材，讓她累積許多死忠粉絲。

日前Berry在YouTube上傳了一段影片，影片中她展示了自製「娜美」所穿比基尼等服飾、化妝上刺青的過程，完成後也在影片中放上「娜美」與自己實際Cosplay的比對照片，讓網友看了驚呼「根本神還原」、「腰是最難的地方」、「比娜美正」、「Berry的身材絕對有資格挑戰」。

Berry在個人IG分享自己Cosplay的成果

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