政院可望通過大林蒲案 啟動高雄產業園區計畫

2019-06-05 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部今（5日）指出，在大林蒲案上，中央會支持高雄。循環經濟園區計畫經費約1046億元，其中近600億將用於遷村案部分，中央和地方會共同合作開發，並編列393億元補足高雄經費不足之處，最快可望本週核定通過。

高雄市長韓國瑜在5月21日接受市議會質詢時，表示中央在循環經濟園區等案件上「卡高雄」，經濟部於當日回應，中央與地方溝通良好，並無此事，並在今日指出，中央絕不會卡高雄，反而是全力挺高雄，支持高雄建設。

經濟部工業局表示，行政院今日通過「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」（大林蒲案）審查會議，經費約1046億元，其中近600億將用於遷村案部分，由中央和高雄市政府以合作開發方式推動，行政院決定計畫年期為2017年至2028年，逐年編列共393億元公務預算支持，以補足高雄經費不足之處。

綜合媒體報導，行政院政務委員張景森今日審查通過高雄產業園區計畫，最快將於本週提報行政院長蘇貞昌核定，即可正式啟動遷村計畫。高雄市政府則已成立專案推動辦公室進行遷村，而設置「大林蒲遷村普查專案辦公室」所需支用的108年度經費，將由中央支付，並由經濟部及高雄市政府完成程序。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法