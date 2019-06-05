與陽明合校未明朗 交大重啟新校長遴選機制 選陳信宏代理校長

2019-06-05 21:32

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學與陽明大學確定朝「合校」方向邁進，但因合校進度無法掌握，加上現任校長張懋中任期到7月31日，交大校務會議今天召開，會中選出由副校長陳信宏代理校長，同時為避免合校期程過久，影響交大校務推動，交大也決定重啟「新任校長遴選委員會」，在合校未完成前，讓交大各項校務能順利推動。

交大主秘裘性天表示，交大與陽明都同意往「合校」方向努力，但兩校到底要如何合校、教職員工的權益如何保障及校務如何推動，都還未有明確交流。因交大校長張懋中任期到今年7月31日，為避免8月1日後交大面臨無校長的窘境，今天在校務會議中推派出副校長陳信宏與張翼兩人，由出席校務會議的代表投票選出適合的代理校長。

裘性天說，今天下午召開的校務會議有70多人出席，已過校務會議半數以上，最後副校長陳信宏以過半得票數，獲推派為代理校長，將從8月1日起開始代理，直到新任校長選出或合校有進度。

裘性天也提到，教育部指示為避免交大與陽明合校的期程拖太久，交大應先重啟已暫停的新任校長遴選委員會，並召開相關會議，展開校長遴選的各項工作。

交大校方表示，校務會議選出的代理校長陳信宏，是現任副校長，美國德州理工大學電機博士，曾兩度獲科技部傑出研究獎，也是交大的講座教授，擔任多項政府部會大型計畫主持人或執行長，曾任交大電機學院院長、也是台南校區主任等，對校務推動熟悉，教學也獲學生肯定。

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