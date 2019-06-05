2019-06-05 17:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台首創森林圖書館風的社區型商場「悅誠廣場」，今起試營運，除了充滿閱讀風味的獨特空間，裡頭120家店面中、多達40家是北高雄獨有，還有全台唯一的威士忌圖書館，預料將成為高雄打卡最新熱點。

悅誠廣場位於熄燈4年半的高雄大統新世紀原址，由興富發建設租下，狠砸10億元全面改裝，更名為悅誠廣場，內部空間走森林圖書館風格，鎖定周遭河堤、農十六、鼎金等社區，設定為社區型態商場。

悅誠廣場行銷部說明，廣場空間由日本團隊設計，最特別的是長達百米的採光罩，引入自然光線，兩側則有15米高的大書牆及劇場式大階梯，加上書櫃構築的環繞步道，全館呈現書香氣息，館內共有多達4萬本書籍、百幅畫作。

行銷部指出，館內共有120間店家，約40%為餐飲，其餘包括誠品生活、服裝、生活百貨、親子娛樂等，每週更將舉辦15場各類活動與展演。

比例最高的餐飲，則以豐富的異國料理居多，另搭配輕食、主題餐廳、超市等，適合家庭休憩、親友聚餐。

人氣相當高的誠品生活，則引入英國風格空間設計，有英式電話亭的充電站、英式售票亭的人員服務區、英國街角商鋪等；書局內更有全台唯一的威士忌圖書館，提供250種威士忌讓人品味，以及充滿復古風的黑膠專區。

悅誠廣場附近的義联集團義享天地A館，預計不久後也將開幕，加上大順、博愛路口的富邦地上權開發案、凹子底停35BOT商場開發案，短短1公里半出現四大百貨商場，可望形成群聚效應，成為高雄未來的亮點。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

全台首創森林圖書館風商場，高雄悅誠廣場今起試營運。（記者張忠義攝）

誠品生活高雄悅誠店。（記者張忠義攝）

全台唯一的威士忌圖書館在誠品生活高雄悅誠店內。（記者張忠義攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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