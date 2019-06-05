金嗓捐贈行動式電腦伴唱機 助身障者減輕街頭演出負擔

2019-06-05 16:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中特教學校今年畢業生李祥民，患有智能障礙極重度伴隨肢體障礙，去年考取街頭藝人證照，因經濟不佳苦無伴唱音響設備，前市府民政局長、金嗓公司董事長蔡世寅今（5）日於畢業典禮捐贈全新行動伴唱機給他，鼓勵李祥民把好歌聲傳遞給大家。

台中特教表示，李祥民自幼雙腳萎縮需坐輪椅，患有嚴重近視及斜視，不因家中清苦就抱怨或自卑，保持樂觀開朗的心，利用復健時間隨著老師播放的音樂，以阿美族天生敏銳音感記住歌曲，唱出好歌聲，師長同學都是他的粉絲。

校方指出，李祥民去年6月考取台中街頭藝人證照，可惜因買不起伴唱音響設備，難以真正從事街頭藝人表演，網銀社會福利基金會得知後，與以製作電腦伴唱機聞名的金嗓公司合作，於5日畢業典禮捐贈唱機及音響設備給李祥民。

蔡世寅表示，取之於社會，用之於社會，落實金嗓企業的社會責任，期盼李祥民畢業後善用這項謀生工具為他帶來生活的動力，自理更生分擔部分家中經濟，也傳遞他的歌聲，為大眾帶來更多溫暖與歡樂。

李祥民母親說，感謝大家的愛心，讓孩子透過歌唱使生活更加有動力，未來也不必因設備侷限而無法外出表演：金嗓表示，這台行動式電腦伴唱機Super song，擁有超高音質多元功能應用，方便李戶外歡唱簡便、不受限。

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