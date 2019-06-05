桃機二航廈地下美食街重新開幕 米其林星級美食進駐

2019-06-05 16:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場積極引進各國特色料理及台灣在地美食，今日第二航廈地下美食街重新開幕後，除營業面積擴大到2400平方公尺外，餐飲櫃位也由先前的15個增加至21個，包括來自新加坡的米其林一星「了凡油雞飯」等知名美食進駐。

桃園機場公司表示，第二航廈地下美食街現在韓式、泰式料理、速食應有盡有，包含義美見學、皇家傳承、六寶雲吞麵、95鐵板雙燒、8號眷村、高川鰻食堂、小南門、老媽拌麵、呷七碗、鬍鬚張及12MINI等台灣在地美食，還有富山黑拉麵、牛丁次郎坊等和風美食，及星巴克、麥當勞、COMEBUY及米哥烘培坊等，提供旅客及機場工作夥伴更豐富與多樣化的餐飲選項。

桃園機場無論在第一、第二航廈，航廈管制區及非管制區都安排豐富的美食選項給所有的旅客、機場工作夥伴享用，提供非出國民眾可在假日前來機場用餐、休閒的絕佳環境，交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦今日特別前來機場第二航廈B2地下美食街視察體驗，並對機場公司用心提升服務品質，在國門向國際旅客推廣台灣在地美食文化的努力表示肯定。

桃機公司表示，桃園機場除有各區的美食街及多樣餐飲服務外，第二航廈南北兩側擴建區5樓，目前也積極規劃主題景觀餐廳，將會有台灣米其林餐廳進駐；讓未來民眾享用美食的同時，還能觀賞飛機起降。

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